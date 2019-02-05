В Муслюмовском районе наградили лучших юных стрелков - Советский спорт
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05 февраля 2019 15:10Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Муслюмовском районе наградили лучших юных стрелков

Соревнования включали стрельбу из пневматической винтовки, разборку-сборку автомата Калашникова и строевые приемы с оружием.

В Муслюмовском районе, в селе Татарское Булярово, состоялись соревнования памяти Героя Советского Союза Гимазетдина Вазетдинова, также уроженца Муслюмовского района.

Младший лейтенант РККА погиб в марте 1940 года в боях на Карельском перешейке, под Кингисеппом. Гимазетдин Вазетдинов был посмертно удостоен Звезды Героя за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство».

С подвигом Вазетдина Гимазетдинова и других своих земляков смогли ознакомиться в этот день все участники и гости проводимого турнира.

Соревнования включали стрельбу из пневматической винтовки, разборку-сборку автомата Калашникова и строевые приемы с оружием.

По итогам стрельб лучшие юные муслюмовцы награждены дипломами и ценными подарками от районной организации ДОСААФ.

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