«Нефтяник» на домашнем льду обыграл «Буран» - Советский спорт
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05 февраля 2019 15:11Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

«Нефтяник» на домашнем льду обыграл «Буран»

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу татарстанской команды.

В очередном матче ВХЛ альметьевский «Нефтяник» на домашнем льду обыграл «Буран» из Воронежа.

Уже на 5 минуте счет был открыт. Атаку Никиты Ядроец и Динара Хамидуллина воплотил в гол Ленар Мансуров. Прошла всего 21 секунда, как Андрей Демидов броском с пятачка удвоил счет. Далее события продолжили развиваться так же стремительно. На удаление Даниэля Насыбуллина воронежцы ответили реализацией большинства. Пропущенная шайба нисколько не смутила хозяев. На 13 минуте преимущество в две шайбы было восстановлено: гол Станислава Альшевского и 3:1.

Во втором и третьем периодах альметьевцы отличились еще по разу. Сначала голом свою статистику улучшил Артем Осипов, а окончательный счет установил Денис Ляпустин – 5:1.

Впереди у «Нефтяника» три встречи с «городскими» командами: ХК «Рязань», ХК «Саров» и ХК «Тамбов».

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