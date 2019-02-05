05 февраля 2019 15:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу татарстанской команды.

В очередном матче ВХЛ альметьевский «Нефтяник» на домашнем льду обыграл «Буран» из Воронежа.

Уже на 5 минуте счет был открыт. Атаку Никиты Ядроец и Динара Хамидуллина воплотил в гол Ленар Мансуров. Прошла всего 21 секунда, как Андрей Демидов броском с пятачка удвоил счет. Далее события продолжили развиваться так же стремительно. На удаление Даниэля Насыбуллина воронежцы ответили реализацией большинства. Пропущенная шайба нисколько не смутила хозяев. На 13 минуте преимущество в две шайбы было восстановлено: гол Станислава Альшевского и 3:1.

Во втором и третьем периодах альметьевцы отличились еще по разу. Сначала голом свою статистику улучшил Артем Осипов, а окончательный счет установил Денис Ляпустин – 5:1.

Впереди у «Нефтяника» три встречи с «городскими» командами: ХК «Рязань», ХК «Саров» и ХК «Тамбов».