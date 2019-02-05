Стартовал Кубок главы Алексеевского района по хоккею - Советский спорт
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05 февраля 2019 15:12Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Стартовал Кубок главы Алексеевского района по хоккею

В первом матче Кубка хоккеисты Курналей победили соперников из Средних Тиган со счетом 6:3.

В парке «Дорожник» поселка Алексеевское состоялось открытие ежегодного хоккейного турнира.

Перед началом соревнований все хоккеисты вышли на лед. В этом году в турнире принимают участие шесть команд. Спортсменов и зрителей поздравили начальник отдела по делам молодежи и спорту Ривкат Сулейманов и директор детско-юношеской спортивной школы Рустем Кабиров.

После торжественной официальной части стартовал конкурс на лучшее исполнение буллита. Победителем в нем стал Ленар Айзатуллин из села Мокрые Курнали.

В первом матче Кубка хоккеисты Курналей победили соперников из Средних Тиган со счетом 6:3.

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