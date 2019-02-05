Сборная РТ по стендовой стрельбе примет участие в Гран-при Кипра

05 февраля 2019 15:12 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 5 по 10 февраля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Краснодаре.

Сегодня сборная Татарстана по стендовой стрельбе отправилась в Краснодар, где с 5 по 10 февраля проведет учебно-тренировочный сбор на базе комплекса стендовой стрельбы «Дубрава». Восемь перспективных и уже состоявшихся стрелков будут работать под руководством тренера Виктора Филиппова, готовясь к выступлению на первом значимом международном старте сезона - Гран-при Кипра 2019 года. Турнир пройдет в Ларнаке с 13 по 25 февраля. В нем примут участие представители сильнейших стрелковых сборных мира.