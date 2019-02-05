Спортивный февраль в Челнах: лучшие автогонщики вновь поборются за «Кубок Салавата»

05 февраля 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

16 и 17 февраля на городском ипподроме Набережных Челнов в очередной раз пройдут зимние трековые автомобильные гонки на «Кубок Салавата» – народного артиста Республики Татарстан Салавата Фатхетдинова. Данные соревнования проводятся в Набережных Челнах ежегодно, начиная с 1998 года, и всегда собирают большое количество болельщиков и зрителей.

Как рассказал начальник управления физической культуры и спорта Роман Насрединов, зачет будет идти на три сетки – параллельно будут проводиться 3 этап Кубка России и 3 этап Чемпионата России.

Гонки будут идти два дня. 16 февраля первые квалификационные заезды в зачетной группе Национального кубка России начнутся с 12:30. С 14:00 стартуют основные заезды в группе. Торжественное открытие запланировано на 11:00 17 февраля, после чего начнутся квалификационные заезды и основные заезды зачетной группы Чемпионата России «Н–1600».

Как отметил Роман Насрединов, в этом году соревнования приурочены к 50-летию «КАМАЗа».

«В настоящее время они являются единственными в России благотворительными автомобильными соревнованиями. Весь призовой фонд будет передан в челнинский детский дом», – добавил он.

Сейчас ведется подготовка места соревнования – идет заливка трассы: «Погода нам благоволит. Лед получается очень хороший. Сейчас необходимо постелить порядка 10 см. Всего нужно 20 см для проведения этих соревнований. Работают городские службы, спортивные учреждения города», – подытожил спикер.