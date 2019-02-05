Спортсмены со всего Татарстана примут участие в Камском лыжном марафоне

05 февраля 2019 15:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

17 февраля в парке Прибрежный пройдет Камский лыжный марафон. Участники смогут преодолеть дистанции: 2 км, 5 км, 15 км, 30 км и 50 км. Самые юные спортсмены смогут выйти на дистанцию 300 метров. Отметим, что уже во второй раз лыжный марафон будет проводиться совместно с командой TIMERMAN.

Один круг составляет 10 км. Он проложен по всему парку Прибрежный и частично захватывает набережную им. Ф. Табеева. Каждый участник получит уникальную по дизайну медаль, а для победителей забегов предусмотрены денежные призы. Так, обладателям первого, второго и третьего места на дистанции 50 км будут вручены 8000, 5000 и 3000 рублей соответственно.

Согласно данным с сайта организаторов на данный момент к участию заявились спортсмены из таких городов, как Елабуга, Альметьевск, Нижнекамск, Казань, Мамадыш, а также Ижевск, Йошкар-Ола и др.

16 февраля в 10:00 начнет работу выставка, на которой можно будет зарегистрироваться и получить стартовый набор участника. Ее работа будет организована на базе многофункционального центра «Кызыл тау» (ост. «Лесная»).

17 февраля первыми, в 9:00, на старт выйдут дети. На 10:00 запланировано торжественное открытие. Затем начнутся забеги, которые будут продолжаться до 16:30. Все участники допускаются только при наличии медицинской справки.

Узнать расписание и зарегистрироваться на Камский лыжный марафон можно на сайте TIMERMAN.