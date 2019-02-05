Ирина Иванова победила на «Русской зиме»

В московском легкоатлетическом манеже ЦСКА завершились престижные всероссийские соревнования «Русская зима», которые нынче собрали 165 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Волгоградской, Брянской, Челябинской, Иркутской областей и других регионов.

На турнир приехали и звезды российской легкой атлетики, среди которых Мария Ласицкене, Анна Чичерова, Константин Шабанов, Александр Меньков, Кристина Сивкова, Антонина Кривошапка, Полина Миллер и другие. Омскую область представляла спортсменка Центра спортивной подготовки Ирина Иванова, выступавшая в прыжках с шестом.

Омичка в секторе конкурировала с представительницами Москвы, Московской и Челябинской областей. Свои прыжки Ирина начала с высоты 4 м 25 см и с первой попытки ее преодолела. Далее без дополнительных нервов была преодолена высота 4,35 м, со второй попытки – 4,45. Чуть лучше шла москвичка Ольга Муллина, которой все три отметки покорились с первого раза.

Однако далее столичная спортсменка решила пропустить высоту 4,50 м, тогда как омская легкоатлетка преодолела ее с первой попытки. Ольге Муллиной ничего не оставалось, как прыгать 4,55 м, но все три попытки оказались тщетны. Не покорились они и Ирине Ивановой, но на ее счету были «чистые» 4,50 м. Попыталась вклиниться в спор за высшую награду и Елизавета Бондаренко из Московской области, но 4,50 она преодолела только с третьего раза.

В итоге «золото» досталось нашей Ирине Ивановой, «серебро» – Елизавете Бондаренко, «бронза» – Ольге Муллиной.

Добавим, что на турнире выступила и воспитанница кормиловской школы легкой атлетики, призер чемпионата Европы Кристина Сивкова. Нынешняя представительница Москвы победила на коронной дистанции 60 м, показав результат 7,20 секунды.