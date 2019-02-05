В Бугульме провели соревнования по лыжным гонкам памяти Фаниса Каримова - Советский спорт
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05 февраля 2019 17:49Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Бугульме провели соревнования по лыжным гонкам памяти Фаниса Каримова

2 и 3 февраля в Бугульме в спортивно-оздоровительном комплексе «Лыжная база» по инициативе и при поддержке Бугульминских электрических сетей прошли Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди городов и сельских районов, посвященные памяти Фаниса Асгатовича Каримова, которые собрали сильнейшие юношеские сборные нашей республики. За 2 дня в соревнованиях приняли участие порядка 300 лыжников.

9 февраля бугульминцев вместе со всей страной ожидает очередной яркий спортивный праздник – в рамках празднования 37 открытых Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня России - 2019». 9 февраля состоятся традиционные республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана - 2019», которые пройдут на территории спортивно-оздоровительном комплексе «Лыжная база». Открытие соревнований состоится в 10.00 часов.

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