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05 февраля 2019 20:08Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани пройдет первенство России по фехтованию среди кадетов

С 6 по 13 февраля в Казани пройдет первенство России по фехтованию среди кадетов.

Соревнования соберут свыше 1000 лучших фехтовальщиков в возрасте до 17 лет со всей России, среди которых чемпионы Европы 2018 года среди кадетов рапиристы Дмитрий Осипов, Егор Баранников, Данила Кравцов и саблистка Мария Зинюхина, победители этапов Европейского кадетского цикла рапиристка Алина Бородаенко, саблисты Дмитрий Насонов и Влада Плеханова, шпажисты Артур и Владимир Толасовы, Кирилл Гуров, Элла Миннуллина и другие.

По итогам турнира будет сформирована сборная России, которая выступит на первенствах Европы и мира среди кадетов.

Место проведения: Центр бокса и настольного тенниса. Вход свободный.

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