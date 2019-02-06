Сахалинцы Константин Коковуров и Евгений Сон отправятся на Первенство Европы по каратэ WKF - Советский спорт
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06 февраля 2019 10:16Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Сахалинцы Константин Коковуров и Евгений Сон отправятся на Первенство Европы по каратэ WKF

В Парамоново Московской области завершился заключительный этап подготовки спортивной сборной команды России по каратэ к первенству Европы в Дании.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области Константин Коковуров (тренеры Анастасия Ким и Леонид Ким) и Евгений Сон (тренеры Расул Керимов и Леонид Ким) успешно прошли все контрольные испытания в рамках заключительного тренировочного мероприятия по подготовке к первенству Европы.

Там же приняли участие члены сборной команды России по каратэ Жанна Костюшкина и Ли Ен Бок.

С 6 по 12 февраля сахалинские спортсмены в составе сборной команды России отправятся в город Ольборг (Дания), где будут защищать честь страны на самых крупнейших и престижных молодежных европейских соревнованиях.

Пожелаем ребятам победы и достойных поединков.

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