Сахалинцы Константин Коковуров и Евгений Сон отправятся на Первенство Европы по каратэ WKF

В Парамоново Московской области завершился заключительный этап подготовки спортивной сборной команды России по каратэ к первенству Европы в Дании.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области Константин Коковуров (тренеры Анастасия Ким и Леонид Ким) и Евгений Сон (тренеры Расул Керимов и Леонид Ким) успешно прошли все контрольные испытания в рамках заключительного тренировочного мероприятия по подготовке к первенству Европы.
Там же приняли участие члены сборной команды России по каратэ Жанна Костюшкина и Ли Ен Бок.
С 6 по 12 февраля сахалинские спортсмены в составе сборной команды России отправятся в город Ольборг (Дания), где будут защищать честь страны на самых крупнейших и престижных молодежных европейских соревнованиях.
Пожелаем ребятам победы и достойных поединков.