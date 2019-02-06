137 медалей завоевала Бурятия на чемпионате и первенстве ДФО

06 февраля 2019 10:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по ушу завершился 3 февраля в Благовещенске.

137 наград завоевали спортсмены спортивной школы №18 города Улан-Удэ «Золотой Дракон» в составе 55 человек под руководством заслуженного тренера России Игоря Марковца, тренеров Анастасии Ворошниной (ВК), Светланы Фомицкой (ВК), Алины Федоровой (1К), Дениса Мурзина (1К), Ксении Мариевой.

В копилке команды 46 золотых наград, 48 серебряных и 43 бронзовых медалей.

Победителями стали:

Арамхиева Альбина, Базаров Аюша, Бакланова Анастасия, Банзаракцаева Валерия, Батоев Арсений, Брянская Елизавета, Бубеева Дара, Васильев Данил, Васильев Никита, Вахрамеев Марк, Гаученов Ренат, Зубкова Яна, Ижевская Елена, Коробенко Олеся, Максимов Даниил, Мункуева Анна, Мягкова Александра, Попопва Валерия, Пурбуева Инга, Сандакова Александра, Сыренов Сергей, Табиханова Александра, Ткачева Елизавета, Тыхеева Алтана, Федоров Андрей, Цындыжапов Альберт, Чагдурова Аэлита, Шаргаева Ринсо, Тарасов Никита, Хастаева Диана, Шагаева Дара, Шатаева Анна.

Призёры округа:

Апрелкова Анна, Аюшеев Алдар, Байдыш Алина, Бертунов Виктор, Дашинимаева София, Добанова Ирина, Дугарова Алина, Жамсуев Максар, Жданов Захар, Жигжитов Амгалан, Муксимова Рената, Хастаев Саян, Шитиков Александр, Дампилов Алдар, Садыкова Ксения, Тарнуева Дарья, Эрдынеев Арсалан.

Всего в соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов из 7 субъектов Дальнего Востока: Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Забайкальский край и Республика Бурятия.

Из 55 спортсменов из Бурятии 49 ребят вернулись на Родину чемпионами и призерами округа, ещё раз подтвердив звание одной из сильнейших школ Сибири и Дальнего Востока.

Поздравляем ребят и их тренеров с успешным выступлением на чемпионате и первенстве ДФО!