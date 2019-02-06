Дмитрий Логинов стал двукратным чемпионом мира по сноуборду

06 февраля 2019 10:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

19-летний сноубордист краевой Академии зимних видов спорта Дмитрий Логинов выиграл золото в параллельном слаломе на объединенном чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в Парк-Сити (США). Дмитрий в финале смог обойти Роланда Фишналлера из Италии.

Юный спортсмен из Красноярска стремительно ворвался в мировую элиту сноуборда и стал самым молодым чемпионом мира в параллельных дисциплинах – двукратным чемпионом мира.

Благодаря первой победе на нынешнем турнире в параллельном гигантском слаломе, Логинов уже стал самым молодым чемпионом мира в истории. В четвертый раз обе мужские дисциплины параллельного слалома на мировом первенстве выиграл один спортсмен, и впервые это россиянин. Кроме того, Логинов принес России первое золото чемпионатов мира в параллельном слаломе.

Накануне соревнования в американском Парк-Сити в параллельном гигантском слаломе проходили в непростых условиях из-за снегопада, но Логинов, которому 2 февраля исполнилось 19 лет, справился в финале и со снегом, и со словенцем Тимом Мастнаком, упавшим в решающем заезде.

– Я не могу в это поверить. Я самый молодой чемпион мира в истории, это просто невероятно. Я много раз выступал в таких условиях, поэтому был хорошо готов к соревнованиям. Я знал, что мне нужно добиться успеха в квалификации, и я смог это сделать. Теперь я чемпион мира, – приводит слова Логинова официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в США.

– Вы серьезно готовились к этим важным, представительным соревнованиям, настойчиво шли к намеченной цели. В решающем противостоянии с сильным соперником проявили недюжинный характер, волю, отличные бойцовские качества, завоевали титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И, конечно, ваш успех стал возможен благодаря поддержке ваших тренеров и всех российских болельщиков, – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Дмитрий Логинов дебютировал на международной арене в 15 лет. В октябре 2015 года он впервые выступил на этапе Кубка Европы, где соревнуются сноубордисты, не достигшие пока уровня Кубка мира. Спустя три месяца красноярец уже отметился серебром на этапе Кубка Европы в Сербии. Дальше – больше. В 16 лет он выиграл чемпионат мира среди юниоров, спустя год завоевал две серебряные медали турнира в этой возрастной категории, а в 2018 году выиграл еще два золота. В январе 2017 года Логинов громко заявил о себе на взрослом чемпионате России. Безоговорочными фаворитами были лидеры национальной сборной – двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд и чемпион мира Андрей Соболев, но Логинов «утер нос» более титулованным соперникам, как выразился президент Федерации сноуборда России и главный тренер сборной Денис Тихомиров. Логинов в 16 лет выиграл чемпионат России в параллельном слаломе, опередив в финале самого Уайлда.

За пару месяцев до Олимпиады в Пхенчхане Логинов впервые завоевал медали на Кубке мира в слаломе. Сначала он выиграл серебро на этапе в Италии, а затем стал победителем этапа в Австрии и в итоге заработал себе место в сборной на Олимпийских играх 2018 года. В программе Игр в Южной Корее была представлена только одна из двух параллельных дисциплин сноуборда, более сложная – слалом-гигант. На дебютной Олимпиаде Логинов занял последнее место в квалификации и не смог отобраться в 1/8 финала. При этом красноярский спортсмен был самым молодым участником в своей дисциплине.

Неудачный результат на первой в карьере Олимпиаде только закалил Логинова, который затем прибавил в скорости прохождения трассы. Спустя год на чемпионате мира-2019 Дмитрий выиграл квалификацию в слаломе-гиганте, опередив многих именитых конкурентов. В 1/8 финала в соперники ему достался чемпион мира прошлого года в слаломе-гиганте австриец Андреас Промеггер. Логинов уверенно победил австрийца, как и итальянца Эдвина Коратти в четвертьфинале и Уайлда в полуфинале.

Сегодня Логинов продолжил победные традиции сборной России в параллельных дисциплинах сноуборда. Ранее чемпионат мира выигрывал Андрей Соболев, а у женщин побеждали Екатерина Тудегешева (дважды) и Алена Заварзина.

Но столь стремительного прорыва в мужском российском сноуборде в параллельных дисциплинах еще не было.