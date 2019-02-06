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06 февраля 2019 10:35Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

В Воркуте стартует чемпионат республики по шахматам

Сегодня, 6 февраля, в воркутинской спортшколе «Смена» начнётся чемпионат Республики Коми по шахматам. В турнире участвуют представители Сыктывкара, Ухты, Инты, Усинска, Печоры, Воркуты и Сыктывдинского района.

Как рассказал главный судья Евгений Белов, мужчины и женщины разыграют путёвки на чемпионат северо-запада.

«В турнире участвуют сильные шахматисты Владимир Литке и Вадим Миронов из Воркуты, Пётр Братусь и Яков Исаков из Сыктывкара. За лидерство с ними поборется молодёжь, которая нашим фаворитам «наступает на пятки», - поделился Евгений Белов.

Продлится региональный чемпионат до 16 февраля. Победители представят Республику Коми на чемпионате северо-запада в начале марта в Санкт-Петербурге.

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