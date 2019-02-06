Ивановские спортсменки завоевали четыре медали на Чемпионате и Первенстве России по боксу

06 февраля 2019 12:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

В минувшие выходные в подмосковном Серпухове прошли Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменок в возрасте от 13 до 40 лет из 15 регионов страны.

По итогам соревнований ивановские спортсменки завоевали четыре медали.

Среди женщин старше 18 лет серебряные медали завоевали Анастасия Сафонова и победитель Первенства Европы 2016 года Снежана Ершова. Среди девочек 13-14 лет второе место досталось Лии Патлай. Бронзовую медаль среди юниорок 17-18 лет завоевала София Груздева.

В соответствии с регламентом соревнований Анастасия Сафонова и Снежана Ершова добились права выступить на Чемпионате России по боксу среди женщин, Лия Патлай представит регион на Первенстве России.