В Мамадыше прошли соревнования на «Кубок лидера Молодой Гвардии» по лыжным гонкам - Советский спорт
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06 февраля 2019 12:05Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Мамадыше прошли соревнования на «Кубок лидера Молодой Гвардии» по лыжным гонкам

Все участники соревнований собрались на городском стадионе-ипподроме. Работникам организаций представилась возможность подышать свежим воздухом, прокатиться на лыжах, показать свою физическую форму и в неформальной обстановке пообщаться с коллегами.

По итогам лыжных состязаний победителями в различных возрастных категориях среди мужчин стали Нияз Хурамшин (МБОУ «СОШ №3 г.Мамадыш»), Николай Бочков (МБОУ Владимирская ООШ), Ильдар Гаянов (МБОУ Кемеш-Кульская СОШ). Лучшими среди женщин в различных возрастных категориях названы Галина Чебышева (Нижнесуньская СОШ), Гульсария Мухеева (Коррекционная школа-интернат), Зульфия Самигуллина (МБОУ СОШ №4).

Отличную спортивную подготовку продемонстрировали и руководители образовательных учреждений. В забеге данной категории среди мужчин первым финишную черту пересек Ильшат Шайдуллин.

1 место в общекомандном зачете завоевала команда педагогов Коррекционной школы-интерната, 2 место заняли педагоги городской школы №3, 3 место у педагогов Большешеинской школы. Победители награждены грамотами, Кубками лидера, медалями, призами.

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