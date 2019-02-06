ХК «Яльчики» примет участие в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

06 февраля 2019 12:06 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Хоккейная команда «Яльчики» Яльчикского района стала победителем республиканского этапа Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» в старшей группе среди сельских команд.

Волевую победу дружная команда «Яльчики» одержала на льду крытого катка «Кристалл» Вурнарского района. Здесь 4 февраля состоялись итоговые встречи финалистов среди сельских команда в старшей группе 2004-2005 годов рождения. В ледовых баталиях приняли участие команды Яльчикского, Вурнарского, Комсомольского и Батыревского районов.

Команда «Яльчики» завоевала «золото» турнира, обыграв хозяев льда со счетом 2:1. На втором и третьем местах – команды Комсомольского и Вурнарского районов. Победители и призеры республиканского этапа получили заслуженные дипломы, медали и сертификаты на приобретение хоккейной экипировки.

Отметим, что кроме заслуженных наград, ХК «Яльчики» получила путевку на Всероссийские соревнования по хоккею «Золотая шайба». Финальный этап турнира в этой группе пройдет с 14 по 21 февраля в Башкортостане.

В младшей группе республиканский этап соревнований среди сельских команд стартует уже сегодня, 6 февраля. Следующими эстафету примут городские команды в старшей и младшей возрастных группах.

Напомним, что проект по развитию детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» реализуется в Поволжье с 2014 года. Мероприятия проводятся при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект направлен на расширение охвата детей и подростков занятиями хоккеем, развитие системы соревнований по единому календарю, создание условий для перехода талантливых ребят из любительского хоккея в профессиональные клубы, наращивание учебно-материальной и тренировочной базы, повышение уровня методической подготовки тренерского состава.