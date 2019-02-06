Для Республики Коми первый день первенства России - с бронзовым отливом

06 февраля 2019 15:56 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сыктывкар принимает первенство России по лыжным гонкам среди лыжников 15-16 лет. На Республиканском лыжном комплексе 6 февраля состоялись гонки свободным стилем на 10 километров у юношей и 5 километров у девушек.

В мужском соперничестве весь пьедестал заняли спортсмены из Нижегородской области. Лидировал Сергей Шаров. Следом за ним на втором месте с 4 секундным отставанием финишировал Ян Маркин. Бронзовым призер среди юношей стал Никита Родионов. Он проиграл лидеру 15 секунд



"Коньковая" гонка среди девушек принесла победу Свердловской области. Ее представительница Валерия Полякова обогнала Эльвиру Шабалину из Кировской области на сотые доли секунды. Первую медаль команде Республики Коми принесла Олеся Ляшенко. Она проиграла победительнице девять секунд.

Отметим, в первую "десятку" попал только один лыжник из команды Коми - Сергей Игнатов (6 место). Другие спортсмены из Республики Коми завершили гонку с результатами далеко за "ТОП 10": 19 место - Арина Милькова, 31 - Юлия Рочева, 101 - Алина Сопова, 134 - Алана Загерт; 37 место - Эдуард Терентьев, 49 - Данила Осипов, 135 - Павел Мартюшев, 162 - Федор Щукин.

На первенстве России в Сыктывкаре собрались более 450 участников из 57 регионов страны. Республику Коми на "домашнем" национальном первенстве представляют 10 юных лыжников. Завтра, 7 февраля спортсмены пробегут спринт свободным стилем.



Итоги:

Женщины 5 км:

1 195 205250 Полякова Валерия 2003 Свердловская область 0:15:34.5

2 203 205424 Шабалина Эльвира 2003 Кировская область 0:15:34.9

3 202 205076 Ляшенко Олеся 2003 Республика Коми 0:15:43.5



Мужчины 10 км:

1. Шаров Сергей 2003 Нижегородская область 0:26:42.1

2. Маркин Ян 2003 Нижегородская область 0:26:46.8

3. Родионов Никита 2003 Нижегородская область 0:26:57.1