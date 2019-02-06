Сыктывкарка Алина Игнатова завоевала две «бронзы» на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Как сообщили в республиканском туристическом центре, в первый день Алина Игнатова завоевала награду в спринте. Во второй – в классике.

«Технически конфигурация дистанции была лёгкая, негустая сетка дорожек, в которых было достаточно легко разобраться. Однако сама трасса была сложная - крутые спуски, высокие затяжные подъёмы. Сложнее всего мне далась "классика" из-за того, что при прохождении дистанции было большое количество подъёмов. Соревнования сложились достаточно удачно для меня и считаю, что я показала хороший результат», - поделилась Алина Игнатова.