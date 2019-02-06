Сыктывкарка Алина Игнатова завоевала две «бронзы» на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию - Советский спорт
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06 февраля 2019 21:00Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Сыктывкарка Алина Игнатова завоевала две «бронзы» на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

На всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в Ленинградской области Алина Игнатова дважды стала бронзовым призёром. Состязания, проходившие с 1 по 3 февраля в посёлке Цвелодубово, собрали около 500 сильнейших ориентировщиков.

Как сообщили в республиканском туристическом центре, в первый день Алина Игнатова завоевала награду в спринте. Во второй – в классике.

«Технически конфигурация дистанции была лёгкая, негустая сетка дорожек, в которых было достаточно легко разобраться. Однако сама трасса была сложная - крутые спуски, высокие затяжные подъёмы. Сложнее всего мне далась "классика" из-за того, что при прохождении дистанции было большое количество подъёмов. Соревнования сложились достаточно удачно для меня и считаю, что я показала хороший результат», - поделилась Алина Игнатова.

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