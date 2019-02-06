Кинешемская спортсменка завоевала медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

06 февраля 2019 21:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Ивановскую область на соревнованиях представила мастер спорта России по спортивному ориентированию из Кинешмы Ирина Тулупова. Всероссийские соревнования прошли с 31 января по 4 февраля в Ленинградской области. Соревнования проходили в лыжных дисциплинах: спринт, классика и лонг.

По итогам соревнований представительница Ивановской области завоевала две серебряные медали в общем зачете. Кроме того, в рамках всероссийских соревнований подводились итоги состязаний по спортивному ориентированию среди студентов. Студентка Ивановского государственного политехнического университета Ирина Тулупова на соревнованиях завоевала одну золотую и две серебряные медали в зачете среди обучающихся высших учебных заведений.

Тренер воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александр Шалин отметил, что в этом году Ирина Тулупова сделала большой прорыв в своих достижениях и выразил надежду, что достигнутый задел сохранится и в будущем.