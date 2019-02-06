Кинешемская спортсменка завоевала медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 февраля 2019 21:43Источник: «Советский спорт»Регион: Ивановская область

Кинешемская спортсменка завоевала медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

Ивановскую область на соревнованиях представила мастер спорта России по спортивному ориентированию из Кинешмы Ирина Тулупова. Всероссийские соревнования прошли с 31 января по 4 февраля в Ленинградской области. Соревнования проходили в лыжных дисциплинах: спринт, классика и лонг.

По итогам соревнований представительница Ивановской области завоевала две серебряные медали в общем зачете. Кроме того, в рамках всероссийских соревнований подводились итоги состязаний по спортивному ориентированию среди студентов. Студентка Ивановского государственного политехнического университета Ирина Тулупова на соревнованиях завоевала одну золотую и две серебряные медали в зачете среди обучающихся высших учебных заведений.

Тренер воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александр Шалин отметил, что в этом году Ирина Тулупова сделала большой прорыв в своих достижениях и выразил надежду, что достигнутый задел сохранится и в будущем.

В настоящее время спортсменка вместе с другим мастером спорта Сергеем Шалиным проходят подготовку к Чемпионату России по спортивному ориентированию, который пройдет в конце февраля в Перми.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта