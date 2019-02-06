12 омских спортсменов отправились на первые зимние игры «Дети Азии»

Глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц пообщался со спортсменами и сказал им слова напутствия.

– Я уверен, что вы достойно представите Омскую область и Сибирский федеральный округ на престижных состязаниях. Для многих из вас это будет первый международный опыт, который в дальнейшем поможет вам увереннее чувствовать себя на первенствах России, Европы и мира, – отметил министр.

В составе нашей делегации – 15 человек. В состязаниях по шорт-треку примут участие 9 омичей: Валенитн Кобызев, Никита Целиков, Иван Чередов, Никита Телятников, Айдар Кабиров, Яна Нуждина, Арина Сердечная, Екатерина Устьянцева и Ульяна Котелкина. В хокккейных баталиях будут сражаться Глеб Трикозов и Руслан Газизов. А омское фигурное катание представит Мария Шевелёва.

Кандидат в мастера спорта по шорт-треку Валентин Кобызев поблагодарил Минспорт за теплую встречу.

– Для меня это будет первый подобный опыт. Готовились упорно, не покладая рук и ног. Приятно, что нас провожают и напутствуют на самом высоком уровне, это придаст больше сил, – добавил спортсмен.

Сопровождать юных атлетов будет президент региональной федерации фигурного катания Константин Мельников, руководитель отделения шорт-трека СШОР Сергей Пранкевич и тренер по шорт-треку Сергей Хайдуков.

– Отбор у спортсменов проходил на разных стартах, – подчеркнул Константин Мельников. – У фигуристов это был Кубок России, у шорт-трекистов – Кубки и зональные первенства России, хоккеисты боролись за путевки на первенстве страны. У нас неплохие шансы занять призовые места в шорт-треке и традиционно в хоккее, где ребята входят в состав сборной команды России по своему возрасту. Рассчитываем на нашего мастера спорта, фигуристку Машу Шевелёву.

Открытие первых зимних международных игр «Дети Азии» состоится в Южно-Сахалинске 9 февраля.