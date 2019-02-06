К выполнению нормативов ГТО присоединился иностранец из Кот-д'Ивуара

06 февраля 2019 21:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня, 6 февраля, в республиканской спортшколе «Орбита» сотрудники МЧС, ФССП выполняли нормативы ГТО по плаванию. Вместе с ними дистанцию проплыл и Гбобу ив Жосиас из африканской страны Кот-д'Ивуар.

Как рассказала начальник отдела ГТО центра спортивных мероприятий Республики Коми Наталья Жоголева, иностранец увидел объявление о приёме норм в группе регионального общества «Динамо» и не остался в стороне.

Я активно начал заниматься фитнесом в 2017 году, чтобы привести себя в форму. Увидел объявление, что любой желающий может прийти и выполнить норматив по плаванию. Так я и оказался здесь», - рассказал Гбобу Ив Жосиас.

Гость из Кот-д'Ивуара проплыл 50 метров на золотой знак отличия, пройдя дистанцию за 48 секунд. Он также планирует поучаствовать в выполнении и остальных нормативов: рывок гири, подтягивание, поднимание туловища.