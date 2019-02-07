Людмила Удалова и Наталья Прокудович из Республики Коми выиграли лыжный марафон «Сокольи горы» в Самаре

07 февраля 2019 10:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

На прошедшем в Самаре лыжном марафоне «Сокольи горы» Наталья Прокудович из посёлка Водный и Людмила Удалова из Сосногорска завоевали первые места. Обе спортсменки лидировали на дистанции 34 км.

Тренер детско-юношеской спортшколы №1 Ухты Наталья Прокудович завоевала первое место в категории 55-59 лет. Людмила Удалова выступала в возрастной категории 50-54 лет.

«Организация на высшем уровне. Лыжи катили как «по маслу». Про соперников не думала, просто бежала и наслаждалась всем: природой, трассой и работой на лыжне. С завистью смотрела на отдыхающих -болельщиков, их было очень много. Вот бы у нас в поселке водный столько гуляющих на лыжах. Заряд бодрости получила, будем двигаться дальше», - отметила Наталья Прокудович.

Обе участницы в лыжном марафоне участвовали во второй раз. В 2018 году Людмила Удалова также завоевала «золото». В этом году 50-летняя лыжница из Сосногорска в абсолютном зачете уступила лишь 16-летнему воспитаннику самарской СШОР-11 Константину Минееву.

Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» прошёл в пятый раз. В нём участвовали 560 человек из 40 субъектов страны. В 2018 году гонка была включена во всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet.