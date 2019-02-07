Виктор Александров – призер чемпионата мира по паратхэквондо

07 февраля 2019 10:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Турции в Анталье завершился 8-й чемпионат мира по паратхэквондо. В соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов из 70 стран.

Среди участников класса К-41 весом до 75 кг представитель Красноярского края Виктор Александров завоевал серебряную медаль.

– Это событие стало отличной возможностью для спортсменов обеспечить мировые рейтинговые очки в отношении квалификации для Паралимпийских игр в Токио-2020, но также и фантастический опыт соревнований на высшем уровне, – сказал президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжонвон.

Напомним, что паратхэквондо включили в программу XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио. Правила соревнований, техника, площадка для соревнований, пояса спортсменов – как в олимпийском тхэквондо. Отличие заключается только в том, что удары в голову запрещаются.