Татарстанские саблисты завоевали две «бронзы» первенства России среди кадетов

07 февраля 2019 11:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

6 февраля в Казани стартовало первенство России по фехтованию среди кадетов. В первый день соревнований, которые проходят на площадке Центра бокса и настольного тенниса, были разыграны награды в турнирах саблистов.

Среди юношей победу одержал саратовский спортсмен Артём Терехов, который в решающем поединке со счетом 15:14 оказался сильнее Михаила Алпаидзе из Московской области. Бронзовыми призерами первенства стали татарстанские саблисты Разиль Закиров и Сергей Сомов. В полуфинале турнира Разиль в упорной борьбе уступил будущему победителю – 15:14. Сергей с таким же счетом проиграл серебряному призеру соревнований. За победу в первенстве сражались 154 участника.

Среди девушек места распределились следующим образом: 1 – Мария Зинюхина (Самарская область); 2 – Влада Плеханова (Москва); 3 – Мария Кузнецова (Новосибирская область); 3 – Дарья Монухова (Новосибирская область). В турнире приняли участие 138 саблисток.

Первенство России продлится до 13 февраля. Вход на соревнования свободный.