Большинство участников игр «Дети Азии» прибыли на Сахалин

07 февраля 2019 11:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Участники Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» приезжают в островной регион на протяжении нескольких дней. На Сахалин прилетают спортсмены, тренеры, судьи, журналисты и волонтеры.

В аэропорту с раннего утра работают добровольцы. Для встречи гостей образовали отдельное функциональное направление, в составе которого около 30 волонтеров. Ребята работают посменно. Именно их первыми видят приезжие спортсмены. Волонтер, провожая гостя от багажного отделения до дверей автобуса, не просто помогает и отвечает на вопросы, но и создает своей улыбкой настроение, а также первое впечатление о регионе.

- Полет прошел отлично, самолет был полон коллег. Я рад, ведь мы с ними видимся часто на многих соревнованиях. В последний раз это был финал Кубка России по шорт-треку. В небе – коллеги-судьи, на земле не менее приятное общество добровольцев. Сахалинские волонтеры очень доброжелательные, - поделился заместитель главного судьи по шорт-треку из Смоленска Михаил Воскресенский.

Самыми первыми в регион прилетели участники из Иордании, Индии, Армении, Филиппин и Башкортостана. За день до торжественной церемонии открытия Первых зимних международных спортивных Игр «Дети Азии» прибыла команда из Монголии. Чингис Хусэлтоголдор приехал на Игры из города Эрдэнэт. Он представит страну на соревнованиях по горным лыжам.

- Наш путь длился около двух суток. Мы добирались от Монголии до Якутска, потом до Хабаровска и заключительный перелет до Южно-Сахалинска. Из самолета мы любовались видом острова сверху, пейзажами и, конечно, морем. Выйдя на улицу, мы обратили внимание на то, какой здесь свежий и чистый воздух, поделился спортсмен.

Еще один массовый заезд запланирован на 8 февраля. Многим командам будет не просто акклиматизироваться, но времени нет. Впереди усиленные тренировки, плотная культурная программа и, конечно, соревнования. Официальное открытие Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоится уже 9 февраля в 18:00 на стадионе "Спартак".