Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» прошел в Кузоватовском районе - Советский спорт
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07 февраля 2019 11:57Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» прошел в Кузоватовском районе

6 февраля в рамках областного агитпоезда в Кузоватовском районе города было организовано более 15 спортивно-профилактических мероприятий. В них приняли участие около 750 жителей муниципального образования всех возрастов.

Все спортивные мероприятия были проведены с целью укрепления здоровья, формирования и пропаганды здорового образа жизни среди населения района, развития и популяризации разных видов спорта, а также для укрепления семейных ценностей среди, привлечения родителей к занятиям физической культурой и спортом совместно с детьми.

В числе мероприятий деканом факультета физической культуры и реабилитации института медицины, экологии и физической культуры УлГУ Владимиром Владимировичем Вальцевым был проведен обучающий семинар по северной (скандинавской) ходьбе. Он рассказал о правилах ходьбы и дал общие практические рекомендации.

Кроме того, во всех образовательных учреждениях прошли утренние зарядки, спортивные состязания среди детей дошкольного возраста «Веселые старты» с участием родителей, подвижные игры и соревнования среди учащихся.

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