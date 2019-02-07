07 февраля 2019 11:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Казани стартовало первенство России по фехтованию среди кадетов. В церемонии открытия соревнования приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, представитель Федерации фехтования России Ярослав Мальцев, вице-президент Федерации фехтования Республики Татарстан, олимпийская чемпионка Наиля Гилязова. Они поприветствовали участников турнира и пожелали им спортивных побед.

«Очень отрадно, что география развития фехтования растёт, и Татарстан тоже не отстаёт, по праву гордясь своими олимпийскими чемпионами и их тренерами, имена которых знает весь мир. Удачи всем участникам, желаю вам насладиться пребыванием в Казани», - сказал Халил Хамитович.

Приветствие от имени президента Федерации фехтования России Александра Михайлова зачитал Ярослав Мальцев: «Мы понимаем, что те, кто сегодня только начинает свой путь в большом спорте, через несколько лет будут оспаривать главные фехтовальные титулы чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Я хочу надеяться, что этот турнир станет для многих участников хорошим стартом в их спортивной карьере. Казань имеет большой опыт проведения крупных соревнований, и я уверен, что Первенство России пройдёт на высоком уровне и станет настоящим фехтовальным праздником для всех».

Соревнования, которые пройдут в Центре бокса и настольного тенниса, соберут свыше 1000 лучших фехтовальщиков в возрасте до 17 лет со всей России, среди которых - чемпионы Европы 2018 года среди кадетов рапиристы Дмитрий Осипов, Егор Баранников, Данила Кравцов и саблистка Мария Зинюхина, победители этапов Европейского кадетского цикла рапиристка Алина Бородаенко, саблистка Влада Плеханова, шпажист Владимир Толасов (вместе со своим братом, опытным спортсменом Артуром Толасовым), Кирилл Гуров, Элла Миннуллина и другие.

Ранее Казань, спортивная столица России, уже неоднократно принимала соревнования по фехтованию. Это чемпионат Европы по фехтованию 2011 года, Всемирная летняя Универсиада 2013 и чемпионат мира по фехтованию в 2014 году.