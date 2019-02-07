Ярослава Попова выступит на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале

07 февраля 2019 13:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С 9 по 16 февраля в Сараево (Босния и Герцеговина) пройдет Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль. В соревнованиях примет участие представительница Красноярского края – спортсменка СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду имени В.И. Махова – Ярослава Попова.

В программе фестиваля 8 видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей и шорт-трек. В составе сборной России – 61 спортсмен (8 биатлонистов, 8 горнолыжников, 4 керлингиста, 8 лыжников, 7 сноубордистов, 6 фигуристов, 20 хоккеистов) – представители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Смоленской, Иркутской, Сахалинской, Свердловской областей, Пермского, Камчатского краев и других регионов страны. Российские спортсмены выступят в 7 видах программы.

Добавим, что фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года. Первый летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль прошёл в Брюсселе в 1991 году, первый зимний – двумя годами позже в Аосте.