Казанский «Зенит» в гостях обыграл «Белогорье»

07 февраля 2019 13:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Казанский «Зенит» в 18 туре суперлиги в гостях обыграл «Белогорье».

Стартовые составы. У «Белогорья» травмирован основной связующий Роман Порошин, поэтому пасовать вышел Сергей Багрей. Владимир Алекно выставил боевой состав с привычной ротацией в линии блокирующих. Сегодня главный тренер казанцев сделал ставку на пару центров Артём Вольвич – Вадим Лихошерстов.

1-й сет. Лихошерстов стал одним из главных героев первой партии. Его планеры стали большой проблемой для принимающих «Белогорья». И Неманья Петрич, и Алексей Обмочаев в лучшем случае подбивали над собой, Багрей настойчиво пасовал на Петрича, которого дважды закрыл блоком Вольвич. Наряду с атакой в аут Дениса Земчёнка, это позволило «Зениту» выиграть отрезок +6, превратив счет 10:10 в 16:10. Эрвин Нгапет забил классный мяч после своей же защиты (19:14), Александр Бутько сделал красивую скидку (21:16). Точку в партии поставил Нгапет, который заколотил переходящий мяч после очередной классной подачи Лихошерстова, с который не справился Павел Тетюхин – 25:18.

2-й сет. Во втором отрезке игры на первый план вышла уже силовая подача. Хозяева площадки повели 6:2 после эйса Земчёнка, но казанцы быстро догнали соперника благодаря блоку Вольвича и эйсу Нгапета – 8:8. У «Зенита» в концовке тащил команду в атаке Михайлов, у белгородцев нагрузка распределялась более равномерно. Но в итоге всё снова решила подача. Александр Сафонов мощным выстрелом вынудил ошибиться Нгапета, а следующей подачей уложил мяч точно в линию, что определил видео-просмотр – 23:21. Андерсон подал в аут, а затем Петрич закрыл блоком Михайлова – 25:22 в пользу «Белогорья».

3-й сет. У белгородцев в начале сета возникли проблемы в центре сетки – Сафонов и Александр Гуцалюк обстреливали ауты и помогли «Зениту» повести 8:4. У казанцев, напротив, отлично действовал Вольвич, который даже тащил в мячи в защите. Андерсон дважды подряд отличился в атаке и эта уверенность передалась ему на подаче – два эйса подряд и 16:10. Татарстанская команда спокойно довела сет до победы.

4-й сет. Зенитовцы ударно начали четвертый сет. Разбушевался Андерсон, который был хорош и в атаке, и на подаче – 10:6. Погоню белгородцев возглавил Земчёнок, который выиграл несколько брейковых мячей на своей подачей и завершил блок-аутом очень затяжной розыгрыш, в котором команды поочередно спасали мячи в защите. Этот розыгрыш поднял моральный дух «львов» и они настигли «Зенит» на счете 20:20. В концовке сработала замена Владимира Алекно: вышедший на подачу Никита Алексеев заставил ошибиться в приёме Джона Перрина и Алексей Самойленко заколотил переходящий мяч – 23:21. А на матч-боле «Зенита» ошибся Антон Сёмышев – доигровку успешно реализовал Самойленко – 25:22.

Статистика. Самыми результативными игроками матча стали сразу три игрока – доигровщики «Зенита» Нгапет и Андерсон, а также диагональный «Белогорья» Земчёнок.

Афиша. 10 февраля, в субботу, «Зенит-Казань» на своей площадке примет «Факел» из Нового Уренгоя. Начало игры в 17:00.