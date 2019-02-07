Сборная РТ отправилась на международные I Зимние спортивные игры «Дети Азии»

07 февраля 2019 14:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 8 по 17 февраля 2019 года в городе Южно-Сахалинск пройдут I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

На играх выступят сборные 19 зарубежных стран. В их числе: Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. От Российской федерации свои команды представили Москва, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ.

I Международные спортивные зимние игры «Дети Азии» проводятся в целях пропаганды идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества, в соответствии с Концепцией Игр, утвержденной Международным комитетом Игр «Дети Азии».

Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова и по приглашению Оргкомитета Игр Республика Татарстан будет представлена одной из самых многочисленных делегаций, в состав которой вошли 37 человек по четырем видам спорта: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фигурное катание на коньках.

Главные тренеры сборной РТ по видам спорта провели отбор детей на игры со всей республики в соответствии со спортивными результатами. Хороший шанс занять призовые места у прыгунов с трамплина из Лениногорска и лыжников из Заинска и Нурлата. Фигуристам, сноубордистам, а также другим спортсменам придется побороться за общий зачет с сильными командами из федеральных округов Российской Федерации и зарубежных стран мира. Для юных татарстанских спортсменов эти соревнования являются хорошим шансом проявить себя, защищая честь республики на международной арене.

С напутственными словами к ребятам обратился первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов: «Я безумно рад, что вы едете на первые зимние игры «Дети Азии», и у вас есть такая прекрасная возможность выступать в составе сборной Республики Татарстан и представлять наш регион на международной арене. Вижу, как у вас горят глаза, надеюсь, когда вы вернетесь, мы будем встречать вас с медалями. Желаю вам выступить без травм, показать всем, на что вы способны, и вернуться, достигнув высоких результатов. Желаю вам удачи, сил и чтобы мы вами гордились, успехов и в добрый путь!»