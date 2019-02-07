Казань впервые примет Всероссийский методический семинар судей и специалистов по парусному спорту

07 февраля 2019 14:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В период с 8 по 10 февраля в Казани пройдет Всероссийский методический семинар судей и специалистов по парусному спорту. Семинар проводит Федерация парусного спорта Республики Татарстан при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта.

В программе мероприятия лекционные и практические занятия для судей, специалистов, тренеров и спортсменов по парусному спорту, теоретические и практические занятия по вопросам спортивного судейства в парусном спорте, включая игровой протест. Отдельно будут рассмотрены вопросы присвоения разрядов и званий в парусном спорте.

Занятия углубят знания специалистов в вопросах проведения и участия в парусных соревнованиях. Особое внимание будет уделено правилам парусных соревнований и процедурным вопросам разбора протестов. Для судей-секретарей предусмотрена отдельная программа – индивидуальное обучение. На семинаре можно будет сдать аттестационный судейский тест.

Преподавателями семинара будут международные судьи и судьи Всероссийской категории Олег Ильин, Анна Деянова, Елена Токарева.