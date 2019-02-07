Сыктывкарец Илья Штанько завоевал путёвку на чемпионат мира по лёгкой атлетике среди лиц с нарушением слуха

07 февраля 2019 15:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

На завершившимся в Тюмени чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с нарушением слуха сыктывкарский атлет Илья Штанько отобрался на чемпионат мира в Эстонию. Место в сборной страны спортсмен завоевал благодаря двум медалям: «золоту» и «серебру».

Как рассказал тренер-представитель Иван Балясников, Республика Коми была представлена пятью спортсменами. В состав сборной входили Александр Торопов, Виталий Торопов, Дмитрий Туев, Илья Штанько и Артём Евдокимов.

В первый день стартов наши легкоатлеты участвовали на дистанциях 60 метров, 400 метров и в прыжках в длину. На дистанции 60 метров в финале Илья Штанько завоевал «серебро».

«Дисциплина 400 метров проводилась в два круга. После предварительных забегов Александр Торопов уверено зашёл со вторым результатом в финальную часть. Но в финале, немного уступив, занял четвертое место», - отметил Иван Балясников.

Вечером на дорожку вышел Илья Штанько. В упорной борьбе ему удалось стать чемпионом России в прыжках в длину с результатом 7,03 метра, опредив ближайшего преследователя на 2 см в последней попытке.

«Во второй день на дистанции 200 метров наши спортсмены снова остановились в шаге от медалей: Илья Штанько заняла четвертое место, на шестой и седьмой позиции финишировали Александр Торопов и Дмитрий Туев», - продолжил тренер легкоатлетов.

В заключительный день Александр Торопов, Илья Штанько, Дмитрий Туев и Виталий Торопов завоевали серебро чемпионата России в самом эмоциональном и зрелищном виде программы - эстафете 4 по 400 метров.

По итогам соревнований Илья Штанько выполнил норматив для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении среди лиц с нарушением слуха. Международные состязания пройдут с 15 по 18 марта в эстонском Таллине.

«Илья представит сборную России на чемпионате мира в дисциплинах 60 метров и прыжках в длину, - подытожил Иван Балясников. – Все ребята молодцы. Возможно, где-то не хватило, где-то не совсем повезло. Но результат, я считаю, очень достойный».