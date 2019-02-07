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07 февраля 2019 15:03Источник: «Советский спорт»Регион: Бурятия

Лыжня России состоится уже в эту субботу

9 февраля Бурятия выйдет на старт яркого праздника спорта – массовой гонки «Лыжня России - 2019».

Любой житель России от мала до велика сможет принять участие в масштабном мероприятии. Гонка пройдет в Закаменском, Мухоршибирском, Джидинском, Северобайкальском, Кабанском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Баргузинском районах Республики и в городе Улан-Удэ.

Напомним, что в Улан-Удэ гонка состоится 9 февраля на Верхней Березовке в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька». В 13:00 улан-удэнцев ждет парад открытия. Мандатная комиссия будет работать с 10:00.

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