Лыжня России состоится уже в эту субботу

07 февраля 2019 15:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

9 февраля Бурятия выйдет на старт яркого праздника спорта – массовой гонки «Лыжня России - 2019».

Любой житель России от мала до велика сможет принять участие в масштабном мероприятии. Гонка пройдет в Закаменском, Мухоршибирском, Джидинском, Северобайкальском, Кабанском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Баргузинском районах Республики и в городе Улан-Удэ.

Напомним, что в Улан-Удэ гонка состоится 9 февраля на Верхней Березовке в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька». В 13:00 улан-удэнцев ждет парад открытия. Мандатная комиссия будет работать с 10:00.