99-летний ветеран войны пронес факел «Дети Азии» и рассказал о секрете долголетия на эстафете в Аниве

07 февраля 2019 15:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Анивском районе состоялась эстафета огня первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». 16 пеших факелоносцев и один всадник преодолели с символом спортивного состязания более 5 километров по районному центру — факел успел побывать и в водах залива, пропутешествовал по центральным улицам города и заглянул на детский хоккейный матч.

— Безусловно очень радостный и волнительный момент, исторический не только для меня, но и для всего района. Символ игр «Дети Азии» прибыл в наш район, где мы его принимаем и пропускаем через себя, как и в других городах. Думаю, это событие запомнится нам надолго. Ведь мы считаем себя спортивной столицей Сахалинской области: у нас развиваются хоккей, лыжные гонки, триатлон, футбол. Уверен, что это символическое зажжение огня будет способствовать тому, что спортивное движения будет дальше набирать силу, а сторонников, здорового образа жизни после игр станет больше не только в нашем районе, но и всей области, — я принимая от хранителей огонь игр рассказал мэр Артем Лазарев. — Я думаю, что частичка всех, кто сегодня примет участие в эстафете или станет ее зрителем останется в этой лампаде и прежде всего мы вложим в огонь гостеприимство, доброту и стремление всегда быть первыми и побеждать.

В приморском городе весь забег оказался разбит на два больших этапа — сперва из центра на берег море факел пропутешествовал верхом, а обратный пути символ спортивного турнира проделал в руках факелоносцев. Особенно зрелищным и ярким оказался заключительный этап — встречать огонь игр на улице собрались родные и близкие факелоносцев, их друзья, ученики школ.

— Сегодня праздник большой для сахалинцев, для детей. Это большое и важное мероприятие, думаю оно сыграет свою роль в развитии детского спорта, это значимый пример для наших ребят. Я 58 лет проработал в школе и вижу, как важно детям иметь такие увлеченния, — со знанием дела объясняет Борис Верман.

Интересно, но к спортивной подготовке многих факелоносцев он имел самое прямое отношение — именно он поддерживал их во время первых шагов в спорте. А на самой эстафете Верман символично передал инициативу собственному ученику — чемпиону мира по тяжелой атлетике Анатолию Козлову.

Завершился забег на центральной площади Анивы — на сцену перед многочисленными зрителями символ игр «Дети Азии» поднял ветеран Великой Отеченственной Николай Наумов. 99-летний анивчанин на протяжении многих лет активно занимается спортом — даже накануне 100-летнего юбилея (он состоится в апреле) может дать фору молодежи в стрельбе и шахматах.

— Очень приятно, радостно. Думаю, что эти игры помогут стать Аниве более спортивной — молодежь прыгает, бегает, молодцы. Спорт нужен для укрепления здоровья — сейчас много умственного труда, все загружены проблемами. Поэтому надо не лениться и ежедневно тренироваться. Чтобы дожить до 100 лет, во-первых, надо не пьянствовать, не курить, вести себя выдержанно, не надо жадничать, надо жить со всеми дружно, ни с кем не ссориться — когда споры — это плохо на нервную систему действует. Надо всегда быть уважительным к людям, тогда они тоже будут уважать тебя и не будет причин болеть, — поделился он секретом долголетия.

После завершения эстафеты уже традиционно хранители огня передали Анивскому району памятные подарки — тот самый факел, который принимал участие в эстафете по улицам города и фигурки талисманов спортивного турнира.

Огню «Детей Азии» осталось преодолеть на Сахалине всего два рубежа — 8 февраля символ игр побывает в Корсакове, а потом отправится в Южно-Сахалинск, где 9 числа пройдет торжественное открытие спортивного турнира.