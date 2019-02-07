Лучшими спринтерами первенства России в Сыктывкаре стали лыжники из Новосибирской и Нижегородской областей

07 февраля 2019 18:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

На базе Центра спортивной подготовки сборных команд Коми продолжается первенство России по лыжным гонкам среди лыжников 15-16 лет. Сегодня спортсмены разыгрывали комплекты наград в спринтерской гонке свободным стилем.

Золотую медаль спринта выиграл Александр Бакуров, который приехал из Новосибирской области. Отметим, что в квалификации спортсмен был только шестым. Но к финалу лыжник "взял разбег" и смог обогнать соперников Савелия Коростелева из Пермского края, который стал вторым, и бронзового призера этой гонки Тимофея Кузнецова из Кировской области.

Представители Нижегородской области продолжили собирать награды первенства и сегодня. Если накануне на пьедестале в "коньковой" гонке были сразу три юноши из поволжского региона. Сегодня в спринте лучшей стала нижегородская спортсменка - Екатерина Кипяткова, которая уверенно выиграла и квалификацию, и финал. Серебряным призером гонки стала Елизавета Маслакова из Санкт-Петербурга. Почетную бронзу увезет из Коми лыжница Республики Мордовия Екатерина Никитина.



Спортсменам из команды Республики Коми не удалось побороться за награды. Наши лыжники выбыли в четвертьфиналах и полуфиналах. Пока на счету команды одиннадцатого региона одна бронзовая медаль, которую завоевала Олеся Ляшенко.

Напомним, на первенстве России в Сыктывкаре собрались более 450 участников из 57 регионов страны. Республику Коми на "домашнем" национальном первенстве представляют 10 юных лыжников.



Завтра у лыжников будет выходной день. Завершатся главные для этой возрастной группы соревнования индивидуальной гонкой классическим стилем в субботу, 9 февраля. Тогда же и определится регион-победитель командного зачета.



С итоговым проколом можно ознакомиться на сайте ФЛГР:



Итоги гонки:

Спринт. Финал. Мужчины

1. Бакуров Александр НВС

2. Коростелев Савелий ПРМ

3. Кузнецов Тимофей КИР



Спринт. Финал. Женщины

1. Кипяткова Екатерина НЖГ

2. Маслакова Елизавета СПБ

3. Никитина Екатерина МРД