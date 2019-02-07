07 февраля 2019 18:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Заинске продолжаются Всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам.

Торжественную церемонию открытия турнира посетили президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и президент Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстана Ильшат Фардиев.

Седьмого февраля спортсмены состязались свободным стилем (женщины – 5 км, мужчины – 10 км). По итогам гонок будет отобрана команда для участия во Всемирной зимней Универсиаде-2019, которая пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске.

12 февраля состоятся проводы сборной России на Всемирную Универсиаду. В лыжных гонках национальная команда будет представлена 16 спортсменами.