Лыжник сборной Коми завоевал бронзу соревнований на Всемирную Универсиаду

07 февраля 2019 18:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

На проходящих в Заинске всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди студентов Евгений Семяшкин из Республики Коми стал бронзовым призером.

Как сообщили в центре спортивной подготовки сборных команд, Евгений Семяшкин стал бронзовым призером гонки классическим стилем на 10 километров. Этот результат дает шанс нашему спортсмену отобраться к участию в масштабных международных студенческих соревнованиях - XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Она пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске.

«Любимыми дисциплинами Евгения являются именно дистанционные гонки. Это чувствуется по последним результатам: золото классической гонки чемпионата Коми по лыжным гонкам, второе место в 30-километровой гонке на всероссийских соревнованиях в Тюмени и, наконец, бронза 10-километровой гонки на всероссийских отборочных стартах», - пояснили в пресс-службе ЦСПСК.

В Заинске участники соревнуются в гонках классическим и свободным стилем на 10 и 15 км, а также в спринте и эстафетах. В студенческую сборную России отберут 16 лыжников – 8 юношей и 8 девушек.