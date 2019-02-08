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08 февраля 2019 10:12Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

«Снежные ласты» оказались успешными для омичей

Представители подводного плавания Омской области выиграли 6 наград.

В Томске завершились всероссийские соревнования по подводному спорту «Снежные ласты». Несмотря на морозную погоду, в стартах приняли участие около 420-ти спортсменов из разных регионов России: Московской, Смоленской, Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского, Алтайского и Пермского краев.

Награды разыгрывались в трех возрастных группах: мужчины и женщины (18 лет и старше), юниоры (14-17 лет), юноши и девушки (12-13 лет). Спортсмены состязались в 11-ти индивидуальных дисциплинах скоростного плавания в ластах, четырех эстафетах, в том числе смешанных, а также в двух дисциплинах спортивного дайвинга – «Подъем груза» и «100 метров октопус».

Успешно на традиционных соревнованиях выступили представители омской школы подводного плавания, выиграв 6 медалей. Дарья Глуховецстала двукратной чемпионкой, первой преодолев дистанции 200 и 400 м в классических ластах, а также завоевала «серебро» на 100-метровке. А вот Илье Луфту удалось победить на дистанции 100 м и стать третьим на 200-метровке в классических ластах. Еще один спортсмен Данил Ульяновскийстал вторым на 100-метровке.

Омичи Олег Захаров, Илья Галюкшев (оба – 400 м) и Дарья Кирющенко (50 м) выполнили норматив «кандидат в мастера спорта России». Подготовила спортсменов тренер СДЮСШОР № 6 Татьяна Москвина.

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