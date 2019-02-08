Степан Кекин стал вторым на первенстве России

На сей раз перспективный омский семиборец выступил в двух отдельных дисциплинах.

В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещениях. В турнире приняли участие около 200 юниоров в возрасте до 20 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Омской, Волгоградской, Свердловской областей, Краснодарского, Алтайского краев, Татарстана и других регионов России.

Омскую область представлял воспитанник Центра спортивной подготовки, победитель первенства России-2018, первенства СФО-2019 в семиборье Степан Кекин (тренер – Вадим Зубовский). На сей раз омский атлет выступил в дисциплинах 60 м с барьерами и прыжках с шестом.

В финале беговой дистанции омич прибежал к финишу вторым, показав время 7,94 секунды, что всего на 0,11 секунды меньше, чем у победителя Даниила Робертова из Санкт-Петербурга. В прыжках Степан стал пятым, показав результат 4 м 90 см.