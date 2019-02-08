Любовь Никитина завоевала серебро на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике

08 февраля 2019 10:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

20-летняя фристайлистка краевой Академии зимних видов спорта Любовь Никитина завоевала серебряную медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира, проходящем в Парк-Сити (США). Спортсменка впервые получила подобную награду, записав в свой актив 89,88 балла.

Победительницей стала представительница Беларуси Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. Третье место заняла представительница Китая Ксю Ментао (89,88).Уже в квалификации Никитина сделала заявку на высокие места, исполнив двойное сальто с тремя пируэтами. Количество баллов в заключительной попытке у Никитиной и Мэнтао было идентичным, но россиянка победила благодаря дополнительным показателям - её полёт и форма прыжка были оценены выше, чем аналогичные элементы выступления китаянки.

Таким образом, Никитина завоевала для сборной России пятую медаль на нынешнем чемпионате мира, который уже успел стать самым успешным в истории национальной команды.

- Конечно, мы рады. Конечно, мы довольны. Мы рады за Любу Никитину, которая завоевала серебряную медаль. Показанный результат - это никак не совпадение и не чудо, а результат многолетней работы, - заявил президент Федерации фристайла Алексей Курашов.

Чемпионат мира. Парк Сити (США)

Женщины. Лыжная акробатика.

1. Александра Романовская (Белоруссия) — 113.18

2. Любовь Никитина (Россия) — 89.88

3. Сю Ментао (Китай) — 89.88

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6. Софья Алексеева (Россия) — 37.80