Семеро горнолыжников Академии зимних видов спорта вошли в состав команды на Универсиаду-2019

08 февраля 2019 10:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту определился с составом команды, которая примет участие в соревнованиях Зимней универсиады-2019.

Шанс побороться за медали Студенческих игр будет у 24 российских горнолыжников.

- Списки утверждены, на Универсиаду поедут по 12 человек в составе женской и мужской сборных, при возможности старта шестерых спортсменов, кто-то останется в резерве, - сказала старший тренер сборной России Анастасия Попкова.

В состав команды России включены семеро горнолыжников краевой Академии зимних видов спорта - Алексей Овчинников, Александр Бойсов, Павел Заплетин, Даниил Симонов, Екатерина Перфилова, Антон Енджиевский (резерв) и Анастасия Шубина (резерв).

В рамках соревнований среди горнолыжников будет разыграно девять комплектов наград.