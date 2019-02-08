Семеро горнолыжников Академии зимних видов спорта вошли в состав команды на Универсиаду-2019 - Советский спорт
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08 февраля 2019 10:20Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

Семеро горнолыжников Академии зимних видов спорта вошли в состав команды на Универсиаду-2019

Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту определился с составом команды, которая примет участие в соревнованиях Зимней универсиады-2019.

Шанс побороться за медали Студенческих игр будет у 24 российских горнолыжников.

- Списки утверждены, на Универсиаду поедут по 12 человек в составе женской и мужской сборных, при возможности старта шестерых спортсменов, кто-то останется в резерве, - сказала старший тренер сборной России Анастасия Попкова.

В состав команды России включены семеро горнолыжников краевой Академии зимних видов спорта - Алексей Овчинников, Александр Бойсов, Павел Заплетин, Даниил Симонов, Екатерина Перфилова, Антон Енджиевский (резерв) и Анастасия Шубина (резерв).

В рамках соревнований среди горнолыжников будет разыграно девять комплектов наград.

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