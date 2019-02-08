Спортивный резерв: Дарья Вохмянина – победительница первенства России по фристайлу в могуле

08 февраля 2019 10:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Уфа принимает на своих трассах соревнования первенства России по фристайлу среди юношей и девушек.

Спортсмены разыгрывают медали в могуле, парном могуле, акробатике, слоуп-стайле и биг-эйре.

Среди девушек 11-13 лет воспитанница СШОР по зимним видам спорта, спортсменка красноярской краевой Академии зимних видов спорта Дарья Вохмянина заняла первое место в могуле. На втором месте – Елизавета Данильченко из Москвы, на третьем – Маргарита Федорова из Санкт-Петербурга.

На следующий день Вохмянина стала второй в парном могуле. На этот раз Данильченко поднялась на высшую ступеньку пьедестала. Бронзу домой увезет Юлия Семенюк из Томской области.