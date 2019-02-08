Спортивный резерв: Дарья Вохмянина – победительница первенства России по фристайлу в могуле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 февраля 2019 10:21Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

Спортивный резерв: Дарья Вохмянина – победительница первенства России по фристайлу в могуле

Уфа принимает на своих трассах соревнования первенства России по фристайлу среди юношей и девушек.

Спортсмены разыгрывают медали в могуле, парном могуле, акробатике, слоуп-стайле и биг-эйре.

Среди девушек 11-13 лет воспитанница СШОР по зимним видам спорта, спортсменка красноярской краевой Академии зимних видов спорта Дарья Вохмянина заняла первое место в могуле. На втором месте – Елизавета Данильченко из Москвы, на третьем – Маргарита Федорова из Санкт-Петербурга.

На следующий день Вохмянина стала второй в парном могуле. На этот раз Данильченко поднялась на высшую ступеньку пьедестала. Бронзу домой увезет Юлия Семенюк из Томской области.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта