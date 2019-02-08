Ульяновские легкоатлеты стали победителями и призерами Всероссийских соревнований

08 февраля 2019 10:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

С 4 по 8 февраля в Тюмени Чемпионат России по спорту глухих (легкая атлетика) в помещении. Спортсмены из Ульяновска достойно представили регион на соревнованиях.

Александр Беляков выиграл «золото» на дистанции 60 метров с результатом 6.99 секунды, выполнил норматив попадания на Чемпионат мира-2019. Победителем на дистанции 200 метров стал Виктор Обломков, добавив в копилку сборной еще одну золотую медаль. Серебряным призером на дистанции 800 метров стал Ровшан Османов, также выполнив норматив на Чемпионат мира. Юлия Лавриненко стала бронзовым призёром на дистанции 200 метров.

Мужская четверка в составе Виктора Обломкова, Александра Белякова, Ровшана Османова и Ярослава Ананьева выиграла золото в эстафете 4х400 метров, установив рекорд России – 3.22.36!

Девушки - Юлия Лавриненко, София Демченко, Диана Хусаинова и Дарья Яргункина выиграли золотые медали в эстафете 4х400 метров. В общекомандном зачете сборная Ульяновской области заняла второе место.

Также ульяновские атлеты добились успеха на Первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юниоров до 20 лет, которое проходило в Смоленске с 5 по 7 февраля.

В личном зачете Ярослав Шмелев стал третьим в беге на 800 метров с результатом 1.52.5, также бронзовую награду спортсмен завоевал в эстафете 4х400 метров вместе с Данилом Марфиным, Романом Юлдашевым и Игорем Галыбиным.