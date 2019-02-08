На Сахалине презентовали медали игр «Дети Азии»

08 февраля 2019 10:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Презентация медалей I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» прошла в конференц-зале международного пресс-центра, расположенного в историческом парке «Россия — моя история» Южно-Сахалинска.

О наградах крупномасштабного события рассказал президент Международного комитета спортивных игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко.

- Недавно я общался с чемпионом игр «Дети Азии» 2000 года, он рассказал мне, что до сих пор хранит медаль тех лет. Примечательно, что через четыре года, после своей победы, он стал олимпийским призёром, - отметил Глушко. - Думаю, эти медали станут хорошим стартом для будущих молодых олимпийцев и уверен, что они будут хранить их наравне с олимпийскими наградами.

Всего выпущен 91 комплект наград. Дизайн медалей основан на оберегах и украшениях Айнов. Главный элемент выполнен в виде Солнца. Дизайн футляра основан на утвари, которая предположительно использовалась айнами для хранения мелких вещей, драгоценностей, игл. Прототипы взяты у Сахалинского краеведческого музея.

Награды имеют вставки ледяного цвета, где изображены все 8 видов спорта I зимних игр. Глава комитета отметил, что к золотой медали чемпиона также прилагается значок игр «Дети Азии» и медаль для тренера.

В завершение презентации медали передали талисману Игр – сивучу Нышу.

Медальная церемония будет проходить каждый день на площади перед зданием областного правительства в 20:00. Все жители и гости острова смогут присутствовать на торжественном событии.

Торжественная церемония открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоится 9 февраля в 18:00 на стадионе «Спартак».