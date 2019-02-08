В Азнакаево наградили призеров кубка Попова по радиоспорту

08 февраля 2019 10:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Азнакаевская местная организация ДОСААФ РТ совместно с командой молодежной коллективной радиостанции RZ4PXO провели награждение по итогам Всероссийского спортивного соревнования по радиоспорту (радиосвязь на КВ-телефон) среди молодежи «Кубок им. А.С.Попова».

Сами соревнования прошли в конце прошлого года на территории аэродрома города Азнакаево. В них участвовали ребята до 15 лет, которые заняли 4 место среди команд 28 российских регионов. В общекомандном зачете по итогам Кубка имени Попова наша команда стала серебряным призером.

Трое представителей Азнакаевского ДОСААФ - Недашковская Кристина (СОШ 6 класс), Шаймуканова Айгуль ( СОШ 1, 7 класс) и Зайнуллина Азалия (СОШ 1, 5 класс) – выполнили выполнили нормативы по ЕВСК. И приказом Минспорта от 12.12.2018 г. каждому присвоен первый спортивный разряд по радиоспорту.

Председатель Азнакаевской МО ДОСААФ РТ Гарай Хамидуллин и руководитель молодежной коллективной радиостанции Ринат вручили призерам всероссийского турнира Дипломами Министерства спорта РФ, спортивные книжки первого спортивного разряда и соответствующие значки.

При дальнейшей активной работе и достижении высоких результатов, спортсмены-радиолюбители будут стремиться к получению звания «кандадат в мастера спорта».