Татарстанские саблисты завоевали «бронзу» кадетского первенства России в командных соревнованиях

08 февраля 2019 10:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Казани продолжается первенство России по фехтованию среди кадетов. 7 февраля были разыграны награды в командных турнирах саблистов.

Среди юношей победу одержала сборная Санкт-Петербург-1, которая в финале в упорном поединке оказалась сильнее команды Москва-1 – 45:42. Бронзовые награды первенства завоевала сборная Татарстан-1, в состав которой вошли Артур Апаков, Разиль Закиров, Никита Кисин и Сергей Сомов. В поединках за третье место татарстанцы вырвали победу у сборной Москва-3 со счетом – 45:42.

Тройка призеров соревнований среди девушек выглядит следующим образом: 1 место – Москва-1; 2 место – Новосибирская область-1; 3 место – Москва-3.

Первенство России продлится до 13 февраля. Вход на соревнования свободный.