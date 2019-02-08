Татарстанские саблисты завоевали «бронзу» кадетского первенства России в командных соревнованиях - Советский спорт
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08 февраля 2019 10:38Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанские саблисты завоевали «бронзу» кадетского первенства России в командных соревнованиях

В Казани продолжается первенство России по фехтованию среди кадетов. 7 февраля были разыграны награды в командных турнирах саблистов.

Среди юношей победу одержала сборная Санкт-Петербург-1, которая в финале в упорном поединке оказалась сильнее команды Москва-1 – 45:42. Бронзовые награды первенства завоевала сборная Татарстан-1, в состав которой вошли Артур Апаков, Разиль Закиров, Никита Кисин и Сергей Сомов. В поединках за третье место татарстанцы вырвали победу у сборной Москва-3 со счетом – 45:42.

Тройка призеров соревнований среди девушек выглядит следующим образом: 1 место – Москва-1; 2 место – Новосибирская область-1; 3 место – Москва-3.

Первенство России продлится до 13 февраля. Вход на соревнования свободный.

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