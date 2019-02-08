Любовь Никитина – бронзовый призер чемпионата мира в командной акробатике

08 февраля 2019 10:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В американском городе Парк-Сити на чемпионате мира прошли состязания по фристайлу в дисциплине «смешанная командная акробатика».

Российская команда в составе Максима Бурова, Станислава Никитина и спортсменки красноярской краевой Академии зимних видов спорта Любови Никитиной набрала по сумме трех акробатических прыжков 296,74 балла и завоевала бронзовую награду.

Золото досталось команде Швейцарии (303,08 балла), серебряные медали в копилке сборной Китая (297,82 балла).

Отметим, что в этой дисциплине медали чемпионата мира разыгрывались впервые в истории фристайла. Согласно правилам в команде выступают по 3 спортсмена (2 представителя одного пола + 1 представитель другого). Каждый из 3-х участников команды совершает по одному акробатическому прыжку. В общем зачете результаты спортсменов суммируются. Победительницей становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов.