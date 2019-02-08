В Альметьевске открылись 30-е зимние Республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту

08 февраля 2019 10:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

8 февраля в спортивном манеже ФГБУ «2 отряд ФПС ГПС по Республике Татарстан» стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 6 команд из Альметьевска, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска.

Пожарно-прикладной спорт по праву можно считать одним из самых зрелищных и красивых видов спорта. Он заключается в выполнении комплекса разнообразных приёмов, которые применяются в практике тушения пожаров. Дисциплина имеет богатую историю, а российские спортсмены занимают призовые места на всемирных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Борьба за секунды на соревнованиях – это борьба за человеческие жизни в реальных условиях.

С напутственным словом для участников выступил временно-исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Константин Чанышев.

«Вы являетесь примером для многих граждан, поскольку выполняете опасную, при этом общественно-значимую работу. А занятия спортом важны не только для физической подготовки, но и воспитания в себе морально-волевых качеств. В первую очередь, участникам хочется пожелать спортивного азарта, безопасного проведения состязаний, огнеборцам – как можно меньше выездов, чтобы все объекты были защищены.И пусть победит сильнейший!», - отметил глава района Айрат Хайруллин.

В рамках открытия соревнований за высокий профессионализм и проведение в 2018 году на высоком уровне спортивных мероприятий отличившиеся сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

Участие в спортивных соревнованиях дает возможность проявить целеустремленность, волю к победе, настойчивость – качества, которые и в профессиональной сфере позволяют добиваться лучших результатов, оказать действенную помощь в критических ситуациях.

Сегодняшние состязания позволят спортсменам набрать полезный опыт для покорения новых спортивных вершин. Пусть этот холодный февральский день станет жарким для участников состязаний и надолго сохранится в их памяти яркими впечатлениями. И, конечно же, победит сильнейший.

Альметьевск уже в 30-й раз принимает на своей земле сильнейших прикладников Татарстана.Профессия пожарного - одна из самых благородных, опасных, ответственных. Когда звучит сигнал тревоги, начинается борьба за секунды. Поэтому пожарный всегда должен быть в хорошей психологической и физической форме.

На территории Альметьевского муниципального района дислоцируются 22 подразделения пожарной охраны и 1 поисково-спасательное подразделение, в которых по штату числится 735 человек личного состава и 62 единицы техники.