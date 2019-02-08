Альметьевские спортсмены показали отличные результаты на Чемпионате и Первенстве ПФО России по кикбоксингу

08 февраля 2019 10:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 31 января по 3 февраля в Нижнем Новгороде состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа России по кикбоксингу в дисциплинах: «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком». В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из всех регионов Приволжского федерального округа.

Альметьевск представили 8 воспитанников СШОР отделения кикбоксинг.

В результате упорной борьбы наши ребята внесли в спортивную копилку своего города и республики одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую награды. В Чемпионате ПФО 1 место в весовой категории 60 кг. занял Гусейнов Ширхан; 2 место в весовой категории 48 кг. заняла Максимзянова Сабина, в весовой категории 67 кг. - Козлов Дмитрий, в весовой категории 86 кг. - Никаненков Руслан.

По Первенству ПФО 2 место в весовой категории 70+ кг. занял Ежов Глеб, в весовой категории 91+ кг. - Фазлиев Эдуард; 3 место в весовой категории 57 кг. занял Панов Станислав.

Ребята занимаются в СШОР под руководством тренеров по кикбоксингу Рыжикова Андрея Юрьевича и Панова Александра Анатольевича.