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08 февраля 2019 11:42Источник: «Советский спорт»Регион: Бурятия

Новый импульс развитию студенческого спорта

Вчера состоялось историческое для студенческого спорта Бурятии событие. Пять сторон подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития и пропаганды физической культуры и спорта среди студентов.

«Наша задача вовлечь всех студентов республики в систематическое занятие спортом. Для этого мы развиваем спортивную инфраструктуру, проводим соревнования различного уровня», - приветствовал участников заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Министерство образования и науки РБ, Совет ректоров ВУЗов РБ, Совет директоров профессиональных образовательных организаций и Российский студенческий спортивный союз придали своему сотрудничеству официальную форму.

«Спорт – это один из лучших видов деятельности, придуманный людьми. А студенчество – это лучшие годы жизни человека. Их объединение дает колоссальную энергию. Развивая студенческий спорт, мы вкладываемся в наше будущее. Необходимо создавать условия, для того, чтобы дети росли здоровыми», - отметил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Уверенность в том, что подписание данного соглашения станет импульсом развития студенческого спорта выразил министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов: «Сотрудничество в рамках соглашения откроет новые возможности в поиске финансирования, проведения крупных спортивных студенческих мероприятий в республике, пропаганде здорового образа жизни и спорта среди учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений».

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